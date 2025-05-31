Elazığ Valiliği Güzergahlar Hakkında Açıklama Yaptı

TARAFTAR GÜZERGÂHLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği, Artı Değer Van Spor FK ve Batman Petrol Spor taraftarlarının gidiş güzergahlarıyla ilgili bazı haberler hakkında bilgilendirme yaptı. Valilik, basında yer alan bazı bilgilerin farklılık göstermesi nedeniyle kamuoyunda yanlış anlamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Geçmiş haftalarda Elazığ Spor ve Van Spor arasında oynanan futbol karşılaşmalarında taraftarlar arasında gerçekleşen istenmeyen olaylar ve gerilimler değerlendirilerek yine arzu edilmeyen olayların gerçekleşmemesi amacıyla, Van Spor FK ve Batman Petrol Spor Play-Off karşılaşması finali için Kayseri’ye gidecek olan spor kafilelerinin ve organize olmuş taraftarların toplu maça gitme güzergahlarının farklı güzergahlardan olması talep edilmiştir” denildi.

GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYACAK

Bu durumun yalnızca taraftar otobüsleri organizasyonları için istenildiği belirtilerek, “Normal otobüs seferleri veya münferiden seyahat etmekte olan vatandaşlarımızın seyahatlerinde herhangi bir güzergah değiştirme gibi kısıtlama söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.