Elazığ Valisi, Güvenlik Denetimlerine Katıldı

ELAZIĞ VALİSİ DENETİMLERE KATILDI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, polis ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdiği güvenlik, asayiş ve trafik denetimlerine katılım sağladı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, kent genelinde asayiş, güvenlik ve trafik denetimleri yapma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

DENETİMLER HUZUR VE GÜVEN İÇİN

Bu kapsamda, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla şehrin farklı noktalarında yapılan kontrollere Vali Numan Hatipoğlu da eşlik etti. Vali Hatipoğlu, ekiplere başarı dileyerek, gerçekleştirilen denetimler hakkında detaylı bilgi aldı.