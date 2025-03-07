Haberler

Elazığ Valisi, Güvenlik Denetimlerine Katıldı

ELAZIĞ VALİSİ DENETİMLERE KATILDI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, polis ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdiği güvenlik, asayiş ve trafik denetimlerine katılım sağladı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, kent genelinde asayiş, güvenlik ve trafik denetimleri yapma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

DENETİMLER HUZUR VE GÜVEN İÇİN

Bu kapsamda, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla şehrin farklı noktalarında yapılan kontrollere Vali Numan Hatipoğlu da eşlik etti. Vali Hatipoğlu, ekiplere başarı dileyerek, gerçekleştirilen denetimler hakkında detaylı bilgi aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aydın’da Sakız Fidanları Dikimi ve İncelemesi

Aydın'da sürdürülebilir tarım projeleri kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, valilik destekli 540 sakız fidanının alım ve dikim sürecini yerinde denetledi.
Haberler

Ankara’da 8 Mart Hava Durumu Tahmini

Ankara'da 8 Mart 2025 itibarıyla önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumu raporu yayımlandı. Sıcaklıkların nasıl değişeceği merak ediliyor. Ayrıntılar haberlerde yer aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.