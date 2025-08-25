Haberler

Elazığ Yamaç Paraşütü Yarışmasını Kazandı

ELAZIĞ’IN BAŞARISI

Elazığ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması’nda hem takım olarak hem de bireyselde birincilik elde etti. Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun Van’da gerçekleştirdiği bu önemli organizasyonda, Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, genel ve kulüpler klasmanında birinci olmayı başardı. Aynı zamanda bireysel kategoride Elazığ Sportif Havacılık’tan Kenan Şaksu, birinci olduğu için büyük bir başarıya imza attı.

SÜPER FİNAL HEYECANI

Bu elde edilen başarı ile Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, 2025 Türkiye Sportif Havacılık Süper Finali’nde Elazığ’ı ve bölgeyi temsil etme hakkı kazandı. Süper final, eylülde Muğla’nın Ören beldesinde yapılacak ve Türkiye’nin birçok yerinden en iyi kulüplerin katılımıyla heyecan dolu anlar yaşanacak.

TEBRİK MESAJI

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kulübün bu başarısından dolayı tebrik mesajı yayımladı. Eren, “Elazığ Sportif Havacılık Kulübümüzün Van’da düzenlenen bölge şampiyonasında gösterdiği üstün başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. Sporcularımız, disiplini, azmi ve yetenekleriyle bu başarıyı fazlasıyla hak etti. Türkiye Süper Finali’nde de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Kendilerini ve emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri gönülden tebrik ediyorum” şeklinde ifade etti.

ÖNEMLİ

