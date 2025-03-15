Elazığ Yurtlarında Ramazan Etkinlikleri Sürüyor

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Elazığ GSB yurtlarında, Ramazan ayına özel düzenlenen etkinlikler, öğrencilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Geleneksel Çayda Çıra oyunu ve müzikli gösterilerle renklendirilen gecelerde, öğrenciler eğlencenin keyfini çıkarıyor. Ramazan ayının manevi atmosferinin en güzel şekilde yaşandığı bu gecelerde, öğrenciler geleneksel Çayda Çıra oyunu ile görsel bir şölen sunarak, davul ve klarnet eşliğinde halay çekiyor.

KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİRİYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, bu tür etkinliklerin gençlerin kültürel bağlarını güçlendirdiğini ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını ifade ediyor. Eren, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunun gençlerle birlikte yaşanmasının önemine dikkat çekiyor. “Amacımız, gençlerimizin kültürel değerlerimizi tanıması ve Ramazan’ın manevi iklimini en güzel şekilde hissetmesi. Yurtlarımızda düzenlediğimiz etkinliklerle sadece barınma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyoruz” şeklinde açıklama yapıyor.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞATILIYOR

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı GSB yurtlarında gerçekleştirilen Ramazan ayı etkinlikleri, öğrencilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Etkinlikler, gençlerin sosyalleşmesi ve manevi değerleri daha yakından hissetmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.