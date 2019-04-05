Elazığ’da 5,2 büyüklüğünde deprem!

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.31’de, merkez üssü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,4 kilometre derinlikte meydana geldiği, çevre il ve ilçelerde de hissedildiği belirtildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir.” ifadesini kullandı.

BAZI KÖYLERDE HASAR OLUŞTU

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Doğanbağ, Gözeli, Kavak ve Dört Bölük köylerindeki bazı evlerde hasar oluştu, Yedi Pınar köyünde ise ahır çöktü. Depremin duyulmasının ardından Sivrice ilçesi ile bağlı köylerine çok sayıda AFAD ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ekipler hasar tespiti için çalışma başlatırken, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da hasar oluşan köylerde inceleme yaptı.

VALİ: CAN KAYBI YOK

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Çok büyük bir deprem ama can kaybı ve yaralanmaların olmaması sevindirici bir durum. Diğer hasarlar devletimizin eli ile sarılır.” dedi.

Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın Uslu, Doğanbağı ve Kavak köylerindeki hasar tespit ve arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

Hasar gören enerji hatları onarılarak evlere elektrik verildi. Bazı vatandaşların, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine girmeye çekindikleri görüldü.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada, köylerde hasarlı binaların olduğu bilgisinin alınmasının ardından köyleri ziyaret ettiğini söyledi.

TRT