Elazığ’da art arda depremler

Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana gelen 5 artçı deprem hakkında AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor…

Palu’da 4,8 , 4,7, 4,6, 4,5 ve 4,4 olmak üzere arka arkaya 5 büyük artçı deprem oldu.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.37’de Elazığ’ın Palu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Saat 03.39’da ise aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Palu’da saatler 04.07’yi gösterdiğinde de 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.

Saat 05.29’da ise 4,4 ve 06.45’te 4,5 büyüklüğünde depremler yaşandı.