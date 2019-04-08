Elazığ’da korkutan deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 3,7 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. Konuya ilişkin AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan deprem saat 12.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.Öte yandan dün geceden bugüne kadar kentte Sivrice ilçesi merkez üssü olan ve 1.6 ile 3.0 şiddetleri arasında 5 ayrı depremin meydana geldiği öğrenildi.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı Sivrice ilçesi Kavaklı köyü merkezli 5.2 şiddetindeki depremde şuana kadar yapılan tespitlerde, 11 köyde 50 yapı hasar görmüştü.

TRT