Elazığlı Atletler Şampiyonadan Başarıyla Döndü

ATLETİZM ŞAMPİYONASINDAN BAŞARILI DÖNÜŞ

Özcan Kutlu U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’na katılan Elazığlı atletler, önemli derecelerle geri döndü. Şampiyona, Bursa’da gerçekleştirildi. Bin metre erkekler kategorisinde Elazığ’ı temsil eden Mustafa Tunahan Özdoğan Türkiye ikincisi, Miraç Emir Kaya ise Türkiye beşincisi olarak dikkat çekti.

BAŞARILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Atletizmde son zamanlarda önemli başarılar alıyoruz. Sporcularımızın bu başarıları, büyük kulüplerin ve milli takım gözlemcilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu yüzden dolayı da geçtiğimiz günlerde EMKA Spor Kulübü ve milli takıma sporcu göndermiştik, gelecek zaman içerisinde de Elazığlı atletlerin milli takımlar düzeyinde de yarıştıklarını göreceğiz” ifadeleri kullanıldı.