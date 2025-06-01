Elazığlı Çiftçi, Domuzlara Sitem Etti

DOMUZLARIN TALEBİ ÇİLEK BAHÇESİNİ VURDU

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Yıldız, domuzların çilek tarlasına girerek ürünlerine verdiği zarardan dolayı dert yanıyor. Sabah tarlasına geldiğinde çileklerinin zarar gördüğünü gören Yıldız, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alarak domuzlara sitem etti.

ÇİFTÇİDEN ESPRİLİ SÖZLER

Mustafa Yıldız, çektiği videoda “Ula oğlum ben sizin kaleminiz kırdım. Olmuş çileği yiyeydiniz ne istediniz olmamış çilekten” şeklinde konuşarak izleyenlere gülümsetti. Bu esprili sözleriyle hem kendi sıkıntısını dile getiriyor hem de domuzların zararları ile ilgili farkındalık oluşturuyor.