Elazığlı Öğrencinin Atatürk Portresi Hayran Bıraktı

ELAZIĞ’DA SANATLA ANMA TÖRENİ

Elazığ’da 16 yaşındaki öğrenci Zehra Karaman, 18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı Atatürk portresi ile dikkat çekti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim alan Karaman, kara kalem sanatı konusundaki yeteneği ile hayranlık uyandırıyor. Daha önce de 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin derin etkilerini sanatına yansıtan Karaman, bu defa özel bir kompozisyonla 18 Mart’ı anmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

GENÇLERE SANATSAL DESTEK

Zehra Karaman’ın kara kalem ile yaptığı Atatürk portresi, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Gençlik merkezimizde sportif sanatsal anlamda kurslarımız mevcut. Bilinç düzeyinden spora, spordan müziğe birçok branşta kursumuz bulunuyor ve özellikle resim alanında üç eğitmen ile birlikte çocuklarımıza 12 ay boyunca eğitim veriyoruz. Bu kurslar, çocuklarımızın hayal gücünü geliştirmekte ve küçük yaşta gelişimlerini destekleyen birçok etkisi bulunmaktadır. Zehra öğrencimiz de bu kurslarda yetişen bir kardeşimiz. Bugün anlamına özel bir çalışma sergiledi. Kendisi ve eğitmeni Sıdıka Kopar hocamızı tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.