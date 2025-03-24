Elazığlı Sporcu Türkiye Şampiyonu Oldu

MÜSABAKALARDA BAŞARI!

Elazığlı sporcu M. Abdulkadir Çelik, Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakalarında 57 kiloda altın madalya kazanmayı başardı. 2024-2025 yılı faaliyet programına dahil olan bu önemli etkinlik, 21-25 Mart tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirildi.

ELAZIĞ’IN TEMSİLCİLERİ

Müsabakalara Elazığ’ı temsilen katılan üç sporcu bulunuyordu. 38 kilogramda Muhammed Hasan Hüseyin Çelik, 57 kilogramda Muhammed Abdulkadir Çelik ve +85-100 kiloda Abdulkadir Öztürk bu sporlarda mücadele etti. Elazığ Gençlik Spor Kulübü’nün altyapısını oluşturan TOKİ Fırat Ortaokulu öğrencisi ve TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu olan Muhammed Abdulkadir Çelik, mücadele ettiği 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

AÇIKLAMA VE TEŞEKKÜR

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Güreş Okul Sporları Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Elazığ’ımızı temsilen katılan Gençlik Spor Kulübü’nün altyapısını oluşturduğu TOKİ Fırat Ortaokulu öğrencisi ve TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu Muhammed Abdulkadir Çelik, 57 kilogramda mücadele ederek Türkiye Şampiyonu olmuştur. Bizlere bu gururu yaşatan sporcumuz Muhammed Abdulkadir Çelik’e ve antrenörlerine teşekkürlerimizi iletiyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.