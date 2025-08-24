Elazığlı Sporcular Avrupa’da Yarışacak

ELAZIĞLI SPORCULAR AVRUPA ŞAMPİYONASINDA ULUSU TEMSİL EDECEK

Elazığ’dan gelen sporcular Musa Kaya ve Yusuf Eren Yıldırım, Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme fırsatını yakalıyor. İtalya’nın Jesolo şehrinde gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyonda, Elazığlı sporcular Türkiye’yi gururla temsil edecek. Arpacı Spor Kulübü sporcusu Musa Kaya, Genç Erkekler 54 kilo Full Contact kategorisinde mücadele ederken, All Star Sports Academy sporcusu Yusuf Eren Yıldırım ise Genç Erkekler 67 kilo Full Contact kategorisinde ringe çıkacak.

ŞAMPİYONA HEYECANI VE ANRENÖR GÖREVİ

Büyük bir heyecana sahne olacak bu şampiyonada, Türk Milli Takımı’nın antrenörlüğünü Arpacı Spor Kulübü Başkanı İskender Arpacı üstleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “İlimizden yetişen sporcuların Avrupa çapında milli formayla mücadele edecek olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımız Musa Kaya ve Yusuf Eren Yıldırım’a şampiyonada başarılar diliyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Ayrıca milli takım antrenörlüğü görevini üstlenen İskender Arpacı hocamızı tebrik ediyor, Elazığ sporuna kattığı değerlerden dolayı teşekkür ediyorum.” denildi.

ŞEHRİN SPOR YÜKSELİŞİ

Açıklamanın devamında, “Bu başarı, şehrimizin spordaki yükselişinin somut bir göstergesidir. Sporcularımıza, antrenörleri İskender Arpacı’ya, Eyüphan Yıldırım’a ve teknik heyetimize gönülden başarılar diliyoruz.” ifadesi yer aldı. Bu durum, Elazığ’ın spor alanındaki gelişimi ve bu alanda yetişen sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarıların önemini vurguluyor.