Elazığlı Sporcular Yüzmede 11 Madalya Kazandı

Elazığlı sporcular Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasından 2 gümüş 9 bronz madalya ile döndü. Konya’da gerçekleştirilen bu organizasyonda Elazığ Gençlik Spor Kulübü üyeleri, önemli bir başarıya imza atarak toplamda 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Şampiyonaya Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle hazırlanan genç sporcular, Türkiye genelinde dereceler elde ederek şehri gururlandırdı.

BAŞARIYI TESCİLLEYEN AÇIKLAMA

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gençlik Spor Kulübümüzün genç sporcularının Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği bu başarılar, ilimizde spora verilen önemin ve altyapı çalışmalarımızın ne kadar doğru bir yönde ilerlediğinin bir göstergesidir.” denildi. Açıklamada, “Paletli yüzme branşında kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz.” ifadeleri yer aldı.

HEDEF DAHA FAZLA BAŞARI

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Elazığ olarak, sporun her alanında başarılı sporcular yetiştirmek ve onların ulusal ve uluslararası platformlarda şehrimizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” açıklamasıyla gelecekteki hedeflerine vurgu yaptı. Genç sporcuların elde ettikleri bu başarı, Elazığ’ın spor alanındaki potansiyelini de gözler önüne seriyor.