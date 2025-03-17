Elazığlı Sporculardan Güreşte 5 Derece Başarısı

OKUL SPORLARI FAALİYETLERİ GÜREŞTE BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Erzurum’da gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Küçükler Grup Birinciliği, Elazığ’ı temsil eden sporcuların büyük bir başarı elde etmesiyle sonuçlandı. 10-14 Mart tarihleri arasında yapılan bu önemli spor etkinliğinde, Elazığlı sporcular bir kez daha kenti gururlandırarak 5 derece kazandı. Antrenörler İlyas Peker, Mehmet Peker ve İsmail Bulanık’ın öncülüğünde sıkı bir çalışma boyunca bu başarıya ulaşan sporcular, Erzurum’da Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etti.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILARI KUTLADI

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuların elde ettiği başarılar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başarıya her geçen gün imza atıyoruz. Erzurum ilinde düzenlenen Güreş Küçükler Grup Birinciliği müsabakalarında ilimizi temsilen katılıp derece alan sporcularımızı ve antrenörleri İlyas Peker, Mehmet Peker ve İsmail Bulanık tebrik ederiz. Başarılarının devamını dileriz” denildi. Elazığ, spor alanındaki bu başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.