Elazığspor, 68 Aksarayspor’u 3-1 Mağlup Etti

MAÇIN DETAYLARI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 24. Hafta erteleme karşılaşmasında Çimentaş Elazığspor, kendi sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşma Elazığ Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti ve hakem olarak Süleyman Bahadır, Harun Terin ve Mehmet Özgür İşbilen görev yaptı.

ELAZIĞSPOR KADROSU

Ev sahibi takım Elazığspor, maçta Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun, Beykan Şimşek (Kerim dk. 65), Yusuf Mert Tunç (Fuat dk. 65), Yağızcan Erdem, Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak ve Berşan Yavuzay kadrosuyla sahaya çıktı.

68 AKSARAYSPOR KADROSU

Konuk takım 68 Aksarayspor ise Ali Türkan, Alperen Kuyubaşı (Oğuzhan dk. 39), Doğan Ateş (Özgür Baran dk. 74), İbrahim Yılmaz, Atamer Bilgin (Ahmet Abdullah dk. 39), Muhammet Onur Başyiğit, Alim Harlak (Yasin dk. 64), Cengiz Ötkün (Onur Ramazan dk. 74), Ercan Yazıcı, Abdurrahman Canlı ve Onur Ural kadrosuyla maça başladı.

GOLLER VE SARILAR

Maçtaki goller Elazığspor’dan Alpay (dk. 27), Yağızcan (dk. 58), Fuat (dk. 66) ile gelirken, 68 Aksarayspor’dan İbrahim (dk. 85) bir gol attı. Mücadelede sarı kart gören oyuncular ise Beykan (Elazığspor), Cengiz, Abdurrahman, Doğan ve Ercan (68 Aksarayspor) oldu.