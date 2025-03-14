Elazığspor’a Destek Sözü Veren Alan’dan Açıklamalar

ELAZIĞSPOR’A DESTEK SÖZLERİ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, futbolculara Ankara Demirspor maçı için galibiyet pirimi sözü verdi. Başkan Alan, “Hangi bölgeden, hangi siyasi görüşten, hangi kökenden olursa olsun herkesin etrafında birleşip aynı bayrağı salladığı, aynı sloganı attığı ve yüreklerin aynı coşku için attığı tek kurum Elazığspor’dur. Şehrimizin, sizlere ve sizlerin atacağı gollerle gelen galibiyete çok ihtiyacı var” dedi.

İFTARDA BİR ARAYA GELİNDİ

Başkan İdris Alan, Elazığspor yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve aileleriyle iftarda buluştu. Geleneksel iftar programlarında farklı mutluluklar yaşadıklarını ifade eden Başkan Alan, “Elazığspor’umuzu bu şehrin tanıtım yüzü, en önemli markası, değerlerinin temsilcisi ve şehrin tanıtım elçisi olarak görüyoruz. Sizlerin aldığı her galibiyetin şehre yansımasını en iyi bilen biri olarak sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GALİBİYETLER ŞEHRİN HEDEFİ

Başkan Alan, geçen yıl elde edilen şampiyonluğun ardından bu sezon yeni bir şampiyonluk beklentisini dile getirerek, “Şehrin Elazığspor bayrağı altında bir olup aynı hedefe koşmaya ihtiyacı var. Elazığ’ın sizlerden gelecek güzel galibiyetlere ihtiyacı var” dedi. Elazığspor’un yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Alan, “Ben geçmiş dönemlerde prim verdim ama maalesef benim primimi almak size nasip olmadı. Allah’ın izniyle Ankara Demirspor maçını alırsınız, kaptanımız bizim yanımıza gelir. Adını siz koyarsınız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ’DAN TEŞEKKÜR

Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, düzenlenen iftar programına teşekkür ederek, “Elazığspor olarak en büyük destekçilerimizden biri sizsiniz. Bu nedenle şükranlarımı arz etmek isterim. Bizim her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu şu günlerde verdiğiniz bu destek için çok teşekkür ediyorum. Oyuncularıma canı gönülden inanıyorum ve güveniyorum. Hepsi birbirinden kıymetli ve değerliler. Elazığspor için mücadele eden insanlar. Sizin vesilenizle onlara da teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif’in bu mübarek günlerinde inşallah gelecek galibiyetle beraber sizden prim almak da nasip olur” şeklinde konuştu.