Elazığspor, Adana 01 FK ile 4-4

MAÇIN SONUCU VE STATÜ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un ilk hafta maçında Elazığspor, kendi sahasında Adana 01 FK ile 4-4 eşitlikle sahadan ayrıldı. Karşılaşma, Elazığ Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti.

TAKIM KADROLARI

Elazığspor’un kadrosunda Muammer Zülfikar Yıldırım, Alpay Koldaş, Ercan Coşkun, Mehmet Yılmaz, Muhammet Ömer Çakı, Mikail Koçak, Maksut Taşkıran, Hakan Yavuz, Beykan Şimşek, Halil İbrahim Sönmez ve Fuat Bavuk forma giydi. Adana 01 FK ise Taha Cengiz Demirtaş, Fatih Özkan, Yiğit Demir, Furkan Özyapı, Okan Derici, Muammer Denizhan Taşkan, Ömer Önder, Hasan Çelik, Ömer Kuşan, Burak Bilgen ve Muhammet Beşir ile sahada yer aldı.

GOLLERİN DAĞILIMI

Karşılaşmada goller şöyle gerçekleşti: Elazığspor’dan Beykan Şimşek, bir penaltı golü ile birlikte iki kez (dk. 40 pen. ve dk. 80), Fuat Bavuk ise iki gol (dk. 57 ve 60) kaydetti. Adana 01 FK’dan Muhammet Beşir, penaltı golü atarken (dk. 10 pen.), Furkan Özyapı (dk. 56), Ömer Kuşan (dk. 65) ve Denizhan Taşkın (dk. 74) da gollerini ekledi.

SARI KART DURUMU

Karşılaşmada Elazığspor’dan Mikail, Muammer ve Ömer, Adana 01 FK’dan ise Ömer ve Taha Cengiz sarı kart gören oyuncular olarak kayıtlara geçti.