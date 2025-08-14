Haberler

Elazığspor, Amasyaspor’u 1-0 yendi

ELAZIĞSPOR YENİLGE GÖRMEDİ

Elazığspor, son hazırlık maçında Amasyaspor FK’yı 1-0 mağlup ederek, hazırlık dönemi maçlarını yenilgisiz tamamlama başarısını gösterdi. Erzurum kampı çerçevesinde gerçekleşen dördüncü ve son hazırlık maçında, bordo-beyazlı ekip TFF 3. Lig temsilcisi Amasyaspor FK ile karşılaştı. İlk yarıda dengeli bir oyun sergilendi ve taraflardan gol sesi gelmedi. Takımlar, soyunma odasına golsüz bir eşitlikle girdi.

İkinci yarıya hızlı giren Elazığspor, Maksut Taşkıran’ın attığı golle maçı 1-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Elazığspor’un, hazırlık maçları sürecinde gösterdiği performans ise dikkat çekici. İlk maçında Sarıyer’i 1-0 yenen bordo-beyazlı ekip, ikinci maçında Gol Gohar ile 2-2 berabere kaldı. Üçüncü hazırlık maçında Şanlıurfaspor’u 3-1 yenen Elazığspor, son olarak Amasyaspor’u 1-0 yenerek hazırlık maçlarına yenilgisiz bir şekilde noktayı koydu.

Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşılaştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ilk yarıda St. Patrick's karşısında 2-0 geriye düştü. Taraftarlar, takıma tepki göstererek destek çağrısı yaptı.
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Y.Ç., 6.802 sentetik hap ve 1,36 gram uyuşturucu ile tutuklandı.

