Elazığspor, Beykan Şimşek’le İki Yıl Uzattı

ELAZIĞSPOR’LA SÖZLEŞME UZATTI

Elazığspor, kaptan Beykan Şimşek’le iç transferde 2 yıl daha sözleşme uzatıyor. Taraftarın sevgilisi olan Beykan Şimşek, kulüpte kalmayı tercih ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona eren başarılı futbolcu, bordo-beyazlı ekiple 2 yıllık yeni bir anlaşma yaptı.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

2023-2024 sezonunda Kocaelispor’dan transfer edilen Beykan Şimşek, bu sezon Elazığspor formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol ve 18 asistlik etkileyici bir performans sergiliyor. Bu başarılarıyla takımın önemli bir parçası haline geldi.