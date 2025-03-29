Elazığspor, Fırat Gül İle Sözleşme İmzaladı

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Çimentaş Elazığspor, daha önce anlaşılan Teknik Direktör Fırat Gül ile sözleşme imzaladı. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Elazığspor, Bülent Yenihayat’ın istifası sonrası Fırat Gül ile iş birliği yapma kararı aldı. Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gül’e “hoşgeldin” mesajı verildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fırat Gül, 2022-23 sezonunda Kocaelispor ile birlikte şampiyonluk sevinci yaşamıştı ve son olarak Kastamonuspor’u çalıştırıyordu. Elazığspor’un yeni teknik direktörü olarak göreve başlaması, kulüp için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.