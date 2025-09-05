Elazığspor, Gönülaçar’ın Kadro Dışı Bırakılmasını Açıkladı

KADRODIŞI BIRAKILMA NEDENİ AÇIKLANDI

Elazığspor Kulübü, kadrodışı kalan futbolcusu Muhammed Gönülaçar hakkında bir açıklama yayımladı ve oyuncunun kadrodışı kalma nedenini açıkladı. Seza Çimento Elazığspor, 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden bir ekip olarak gündemde yer alıyor. Erzurum kampında kadrodışı bırakılan Gönülaçar, sosyal medya hesabından yaptığı video ile kulüpte kalma isteğini ifade etti. Fakat Elazığspor, bu konuda bir açıklama yaparak, oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığını belirtti.

MADDİ ANLAŞMA SAĞLANDI, İMZA ATILMADI

Kulübün açıklamasında, “Bugüne kadar futbolcuya zarar vermemek adına açıklama yapılmamıştır” şeklinde ifade edildi. Elazığspor, yaptığı görüşmelerde maddi konularda anlaşmaya varılmasına rağmen, Gönülaçar’ın üç kez imza atmaktan vazgeçtiğini aktardı. Açıklamada, profesyonel futbolcu Muhammed Gönülaçar’ın kulüp disiplin talimatları ve takım içi düzenin korunmasına ilişkin esaslara aykırı tutum ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Teknik sorumlu ve yönetim kurulunun kararı doğrultusunda bu işlemin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Elazığspor’un her zaman sportif başarının yanı sıra disiplini, saygıyı ve takım ruhunu ön planda tuttuğu vurgulandı. Kulübün açıklamasında, “Hiçbir bireyin takım içi düzeni bozacak eylemlerde bulunmasına müsamaha gösterilmeyecektir” denildi. Elazığspor, “7’den 70’e herkesin gönlünde aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşatan bu büyük camia; zor günlerde kenetlenen, sevinçte coşan, hüzünde tek yürek olan bir şehrin simgesidir” ifadeleriyle kulübün büyüklüğüne dikkat çekti. Elazığ, yalnızca sahada değil, her evde, her sokakta, her yürekte var olan büyük bir aşk olarak tanımlandı. “Bu büyüklüğü anlamayanlar bilsin ki; Elazığ’da herkesin ortak paydası Elazığspor’dur” mesajı yer aldı.