Elazığspor, Haluk Mustafa Tan ile anlaştı

ELAZIĞSPOR HALUK MUSTAFA TAN İLE ANLAŞTI

Elazığspor, Haluk Mustafa Tan ile resmi bir sözleşme imzalıyor. Seza Çimento Elazığspor, Samsunspor’dan genç sağ bek Haluk Mustafa Tan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalıyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Transfer ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Kulübümüz, Samsunspor’dan profesyonel futbolcu Haluk Mustafa Tan ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz.”