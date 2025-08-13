Haberler

Elazığspor, Haluk Mustafa Tan ile anlaştı

ELAZIĞSPOR HALUK MUSTAFA TAN İLE ANLAŞTI

Elazığspor, Haluk Mustafa Tan ile resmi bir sözleşme imzalıyor. Seza Çimento Elazığspor, Samsunspor’dan genç sağ bek Haluk Mustafa Tan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalıyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Transfer ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Kulübümüz, Samsunspor’dan profesyonel futbolcu Haluk Mustafa Tan ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz.”

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

