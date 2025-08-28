Elazığspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 2. haftasını BAY geçerken, MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapılacak 3. hafta maçının hazırlıklarına devam ediyor. Çarşamba günü itibarıyla başlayan hazırlıklarda, Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde tek antrenman gerçekleştiriliyor. Gül, antrenman öncesinde basına açıklamalarda bulunarak, eksik oyuncuların son durumunu aktardı.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULARIN DURUMU

Gül, sakatlıkları süren futbolcularla ilgili bilgi vererek, “Enes Soy bugün bireysel çalışmalara başladı ve maç haftasında takıma katılacak. Süleyman Özdamar ise pazartesiye kadar ayrı çalışacak, ardından takıma dönecek. Erkan Eyibil’in iki maçlık cezası var ve Ankaragücü maçından sonra takıma geri dönecek. Samed Ali Kaya ise en kısa sürede takım seviyesine ulaşırsa, çalışmalarımıza eksiksiz olarak devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, Adana 01 FK karşısında aldıkları 4 gollü mağlubiyet üzerine de değerlendirmelerde bulunan Gül, “Bu durum ciddi. Sorgulama yapmamız gerekir. Doğru teşhis koymazsak, çözüm bulamayız. Yaşanan sıkıntıları azaltmak için çalışmalarımıza başladık. Ankaragücü maçı da zor olacak ama deplasmandan 3 puanla dönmek istiyoruz. Ankaragücü büyük bir camia ve her maç çeşitli zorluklarla dolu. Ancak alnımız akıyla sahadan galip ayrılmak için hazırlanıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

TRANSFER SÜRECİ HIZLI GELDİ

Son transfer Samed Ali Kaya, antrenman öncesi yaptığı değerlendirmede, “Transfer sürecim hızlı gelişti. Başka bir kulüple görüşüyordum, ancak bazı pürüzler çıkınca Elazığspor başkanı ve hocamızla iletişıme geçtim. Süreç hızlı ilerledi ve burada olmaktan mutluyum. Adana 01 FK maçı beklemediğimiz bir sonuçla bitti. Maçın analizini yaptık, hatalarımızı gördük ve gerekli dersleri çıkardık. Bu takımın hedefi şampiyonluk, çünkü bu camia bunu fazlasıyla hak ediyor” ifadelerini kullandı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Takım kaptanlarından Beykan Şimşek ise, “İlk haftayı beklemediğimiz bir puan kaybıyla geçirdik. Bu durum bize önemli dersler verdi. Şampiyonluğa oynayacaksak, kolay gol yemememiz gerekiyor. Ankaragücü genç ve kontratak oynayan bir ekip. Adana FK maçına benzer bir oyun sergileyecekler. Biz ise hataları azaltarak bu maçı kayıpsız geçmek istiyoruz. Hücum futbolu oynamak bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Arkada boşluk bırakarak kontrataklara yakalanıyoruz. Sezon sonunda Elazığspor’u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Çalışmalarımız ağır ilerliyor, puan kaybından sonra moraller biraz bozuldu ama artık Adana 01 FK maçını geride bırakıp Ankaragücü maçına odaklanmalıyız. En iyi şekilde hazırlık yapıp sahadan 3 puanla ayrılmayı umuyoruz” şeklinde konuştu.