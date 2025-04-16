Elazığspor, PFDK’ya Sevk Edildi

ELAZIĞSPOR, PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Elazığspor, Bucaspor 1928 ile oynanan karşılaşmadaki olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. İzmir’de gerçekleştirilen ve 3-0 Elazığspor’un galibiyetiyle tamamlanan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında, Elazığspor’un bu durumu gündeme geldi.

SEVK RAPORUNDAKİ AÇIKLAMALAR

TFF Hukuk Müşavirliği, 15.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen sevk raporunda şu ifadelere yer verdi: “Elazığspor Kulübü’nün 12.04.2025’de oynanan Bucaspor 1928-Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 5. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 12. maddeleri gereğince PFDK’ya sevkine, ayrıca Çimentaş Elazığspor Kulübü yöneticisi Devran Dilan Elmacı’nın aynı karşılaşmadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ dolayısıyla Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi kapsamında PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”