Elazığspor Samed Ali Kaya’yı transfer etti

ELAZIĞSPOR SAMED ALİ KAYA’YI TRANSFER ETTİ

Elazığspor, uzun bir süre gündemde kalan Samed Ali Kaya transferinde başarıya ulaştı. Seza Çimento Elazığspor, son olarak Vanspor’da forma giyen Samed Ali Kaya ile anlaştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Samed Ali Kaya’nın lisansını da çıkararak, futbolcuyla 1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Futbol geçmişinde tam 264 maçta yer alan Samed Ali Kaya, toplamda 96 gol atarak dikkat çeken bir golcü oldu. Geçtiğimiz sezon Vanspor ve Adana 01 FK takımlarıyla 32 maçta 11 gol ve 1 asist yaparak, gol yollarındaki etkisini göstermeye devam etti.