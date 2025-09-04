Elazığspor’un Hedefi, Şampiyonluk. Takım Ritmi Yakalanacak. Taraftar Desteği Önemli

FIRAT GÜL’ÜN HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, kulübün bu sezonki hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak, “Bizim için bu sezonun tek sonucu var şampiyonluk. 2’ncilik, 3’üncülük ya da başka bir sıralama bizi ilgilendirmiyor. Ligi lider bitirmek dışında hiçbir sonucu kabul etmeyeceğiz.” şeklinde açıklama yaptı. Takım, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 3. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Antrenmanda tüm futbolcuların yer alması dikkat çekti. Gül, Ankaragücü maçı öncesi takımın durumuyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

ANADOLU 01 FK MAÇI DEĞERLENDİRİLDİ

Adana 01 FK maçında yedikleri 4 gol nedeniyle savunma hatalarını keenlemesine analiz ettiklerini belirten Gül, “Adana 01 FK maçında skor 4-4 bitti. Fakat bu durumu bireysel hatalar üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Tüm takım olarak eksikleri tespit ettik ve bu hafta sahaya çok daha farklı bir Elazığspor yansıtacağız.” dedi. Ayrıca Erzurum kampında kadro dışı bırakılan Muhammed Gönülaçar hakkında da bir şeyler söyleyerek, “Biz kararımızı verdik, yönetim kuruluna gerekli raporumu sundum. Bu konuda bir değişiklik yok.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN DESTEK İSTENDİ

Gül, taraftarlara güvenmelerini ve destek olmalarını isteyerek, “Kalemizde, savunmada, orta sahada ve hücumda bu ligin en iyi oyuncularından kurulu bir takımız. Taraftarlarımızdan ricam oyuncularımıza inansınlar, bize güvensinler. Bu takım şampiyon olacak güce sahip.” şeklinde konuştu. Transferlerin tam anlamıyla kapandığını söylemeyen Gül, şimdiki kadro ile hedeflerine ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

HAKAN YAVUZ VE ERCAN COŞKUN’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Elazığspor’un tecrübeli orta sahası Hakan Yavuz, antrenman öncesinde yaptıkları hazırlıkların galibiyet üzerine olduğunu belirtti. “İnşallah Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz. Taraftarımız Ankara’da yanımızda olursa, bu bize ekstra motivasyon sağlar.” dedi. Stoper Ercan Coşkun ise geçen hafta maçı olmadığını belirterek, “Bu hafta çok daha hazır durumdayız. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle bu kez 3 puanı alacağız.” şeklinde konuştu.