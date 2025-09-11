Elazığspor’un Hedefi Üç Puan

HEDEF 3 PUAN

Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, bu hafta Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacakları maçta amaçlarının 3 puan olduğunu belirtti. “Mevcut kadromuzdan da son derece memnunum. Her mevkide kaliteli oyuncularımız var” diyen Gül, TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 4. haftasında oynayacakları maça yönelik hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Gül, Ankaragücü galibiyeti, Beyoğlu Yeni Çarşı ve transferlerle ilgili düşüncelerini paylaştı.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN ÇIKARDIKLARI DERSLER

Gül, Ankaragücü maçının zor geçeceğini bildiklerini vurgulayarak, “Rakibimizin tecrübeli oyuncuları vardı. Biz de tüm senaryolara karşı hazırlıklıydık. Maçın başından sonuna kadar disiplinli bir oyun sergiledik ve bu sayede galip geldik. Ankaragücü’nü rahat bir şekilde yenmek kolay değil, mücadele etmeniz gerekir. Bu haftaki maçta benzeri bir zorluk bekliyorum. Beyoğlu Yeni Çarşı, güçlü bir savunmaya sahip ve hücumda da etkili bir takım. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu haftada geçen hafta olduğu gibi 3 puana talipiz” şeklinde konuştu. Transfer konusuna da değinen Gül, “Bazı oyuncular hakkında dedikodular var ancak bunların çoğu bizimle ilgili değil. Ligi bilen ve şampiyonluk hedefimize katkı sağlayacak fırsat transferi niteliğinde oyuncular değerlendirilebilir. Ancak mevcut kadromdan memnunum” dedi.

FUTBOLCULARIN HEDEFİ 3 PUAN

Elazığspor futbolcuları Süleyman Özdamar ve Efe Tatlı da antrenman öncesi düşüncelerini paylaştı. Stoper Süleyman Özdamar, Ankaragücü galibiyetinin kendilerine büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek, “Takımımızın özgüveni yükseldi. Beyoğlu Yeni Çarşı maçı için analizlerimizi yapıyoruz. İnşallah hafta sonu 3 puanı alan taraf biz oluruz” dedi. Özdamar, sakatlığının geçtiğini ve bir sonraki maç kadrosuna dahil olmayı umduğunu ifade etti.

Ön libero Efe Tatlı da, “Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönmek, hem fiziksel hem de mental olarak hepimizi motive etti. Maçın ardından hemen çalışmalara başladık. Beyoğlu Yeni Çarşı takımını iyi analiz ettik. Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine detaylı şekilde odaklandık. Taktiksel anlamda hazırız. Hedefimiz açık: kendi sahamızda, taraftarımızın önünde 3 puanı almak” diye belirtti.