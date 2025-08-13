Haberler

Elazığspor’un Rakibi Amasyaspor FK

HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP BELLİ OLDU

Yeni sezon çalışmaları çerçevesinde Erzurum’da hazırlıklarını sürdüren Seza Çimento Elazığspor’un dördüncü hazırlık maçının rakibi ortaya çıktı. Nesine 2. Lig’de yeni sezon öncesi Antalya’da antrenmanlarını devam ettiren Elazığspor, son hazırlık karşılaşmasını TFF 3. Lig ekibi Amasyaspor FK ile yapacak.

MAÇ TARİHİ VE YERİ

Daha önce Sarıyer, Gol Gohar Sirjan ve Şanlıurfaspor ile hazırlık maçları gerçekleştiren Bordo-Beyazlı takım, bu sefer TFF 3. Lig’den Amasyaspor FK ile karşılaşacak. 14 Ağustos Perşembe günü saat 16.45’te başlayacak olan bu mücadele, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılacak.

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

