Elazığspor’un Rakibi Amasyaspor FK

HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP BELLİ OLDU

Yeni sezon çalışmaları çerçevesinde Erzurum’da hazırlıklarını sürdüren Seza Çimento Elazığspor’un dördüncü hazırlık maçının rakibi ortaya çıktı. Nesine 2. Lig’de yeni sezon öncesi Antalya’da antrenmanlarını devam ettiren Elazığspor, son hazırlık karşılaşmasını TFF 3. Lig ekibi Amasyaspor FK ile yapacak.

MAÇ TARİHİ VE YERİ

Daha önce Sarıyer, Gol Gohar Sirjan ve Şanlıurfaspor ile hazırlık maçları gerçekleştiren Bordo-Beyazlı takım, bu sefer TFF 3. Lig’den Amasyaspor FK ile karşılaşacak. 14 Ağustos Perşembe günü saat 16.45’te başlayacak olan bu mücadele, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılacak.