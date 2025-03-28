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Elazığspor’un Yeni Teknik Direktörü Fırat Gül

YOL AYRIMI VE YENİ HEDEF

Elazığspor, teknik direktör Bülent Yenihayat ile yollarını ayırdıktan sonra yeni antrenör arayışlarına hızla başladı. Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 29. haftasında Diyarbekirspor’a 2-1 yenilerek şampiyonluk iddiasını zayıflatan Elazığspor, yeni hedef olarak Play-Off’lara odaklandı. Bu süreçte, Bülent Yenihayat’ın yerine geçecek teknik direktör için çalışmalar sürüyor.

FIRAT GÜL İLE ANLAŞMA

Son yapılan değerlendirmeler sonucunda bordo-beyazlı takım, Kastamonuspor’u çalıştıran Fırat Gül ile el sıkıştı ve genç teknik adam Elazığ’a davet edildi. 2022-2023 sezonunda Kocaelispor ile şampiyonluk mutluluğu yaşayan Gül, kariyeri boyunca Boluspor, Akhisarspor, Adanaspor gibi farklı takımlarda da görev yaptı. Şimdi, Elazığspor’un yeni yolculuğunda onun liderliğine ihtiyaç duyuluyor.

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