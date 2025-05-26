Spor

Elazığspor-Vanspor FK Maçı Tatil Edildi

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IDDAALI BİR MAÇ BAŞLADI

2. Lig yükselme play-off karşılaşmasında Elazığspor, Vanspor FK’yi evinde konuk etti. Karşılaşma gergin atmosferde başladı. Bu gerginlik, bazı kişilerin Vanspor’un bayrağının bulunduğu direği devirmesiyle su yüzüne çıktı. İlk yarının 23. dakikasında Muhammed Gönülaçar, Elazığspor’u 1-0 öne geçiren golü attı. İlk yarıya 7 dakikalık ilave süre eklenmesine rağmen, bu skorla ilk yarı sona erdi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında, yardımcı hakem Murat Temel’in kafasına tribünden atılan bir yabancı cisim isabet etti. Maçın hakemi Ümit Öztürk ile yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz, durumu değerlendirmek üzere soyunma odasına gitti. Bu sırada futbolcular da soyunma odalarına geçti ve tribünler boşaltıldı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Sonrasında, maçın tatil edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Yardımcı hakemin yaralanması ve baş dönmesi nedeniyle karşılaşmanın orta hakemi tarafından maç tatil edilmiştir. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir.” bilgisi verildi.

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