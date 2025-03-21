Elazığspor ve Temsilcilerine PFDK’dan Ceza

DİSİPLİN KURULU CEZALARI AÇIKLADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankara Demirspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Elazığspor’a ihtar cezası verirken, teknik direktör Bülent Yenihayat’a da 2 maçlık ceza verdi. Alınan kararlar doğrultusunda, bordo-beyazlı kulübe ihtar cezası uygulandı. Ayrıca teknik direktör Yenihayat’a verilen cezanın yanı sıra, Kulüp Medya Sorumlusu Yusuf Mert Karadaş’a da 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK’DAN DETAYLI AÇIKLAMA

PFDK’nın 20 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 48 sayılı toplantıda alınan kararların detaylarında, “Çimentaş Elazığspor Kulübü’nün, 16 Mart 2025 tarihinde oynanan Ankara Demirspor-Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, bu davranışın misafir kulüp olduğu bir müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesi sebebiyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü teknik sorumlusunun rakip takım mensubuna yönelik hakaret nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, Çimentaş Elazığspor Kulübü görevlisi Yusuf Mert Karadaş’ın müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.