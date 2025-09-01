Elbistan’da 58 Yaşında Kadın Ölü Bulundu

KADIN EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 58 yaşındaki bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay, Taşburun Mahallesi’nde gerçekleşti. Nazife Cırıtlı’nın eşi, eve geldiğinde eşinin kapıyı açmaması üzerine 112 Acil Komuta Merkezi’nden yardım talep etti. Bu çağrı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ DURUMU TESPİT ETTİ

Kapı açıldıktan hemen sonra içeri girildiğinde, Nazife Cırıtlı’nın kanepede hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından Cırıtlı’nın cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna taşındı.