Elbistan’da Engelli Şahıs Darbedildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, çöplerden plastik atık toplayan bir engelli bireyi darbeden kişi yakalandı. Olay, çeşitli olayların yaşandığı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. S.A. ismindeki engelli birey, atıkları toplayarak geçim sağlarken, O.D. tarafından darbedildi.

GÖRÜNTÜLERİN YAYILMASI

Darbedilme anına tanıklık eden cep telefonu görüntüleri, O.D.’nin S.A.’yı yumruk ve tekmelerle yere düşürdüğünü ortaya koydu. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli O.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DARBEDİLEN KİŞİNİN DURUMU

Darbenin ardından sağlık kontrolüne tabi tutulan S.A.’nın, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yüzde 75 engelli olduğu öğrenildi. Olay sırasında, şüpheli O.D.’nin S.A.’nın ayaklarından tutarak, kafasının üstüne çöpleri ittiği ve kendisine küfür ettiğini iddia ettiği belirtildi. O.D. ise savunmasında, kendisine söylenen küfürler sonrasında engelli bireyi darbettiğini ancak S.A.’nın engelli olduğunu bilmediğini belirterek pişman olduğunu ifade etti.

ADLİ İŞLEM VE TUTUKLAMA

Emniyet işlemleri tamamlanan O.D., mahkeme kapsamında adliyeye sevk edildi. Yapılan duruşma sonucunda, mahkemeye çıkarılan şüpheli O.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, çevredeki birçok kişi tarafından endişeyle karşılanırken, toplumda engellilere yönelik şiddetin önlenmesi gerektiği vurgulandı.