Elbistan’da inşaatta düşen işçi öldü

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen bir olayda inşaatın yedinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, olay Kümbet Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında gerçekleşti. Yapımı devam eden binanın yedinci katında çalışan 26 yaşındaki Feridun Karaoğlan, dengesini kaybederek aşağı düştü.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Feridun Karaoğlan’ın düştüğünü gören çalışma arkadaşları, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan işçiye yapılan müdahalelere rağmen, Karaoğlan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.