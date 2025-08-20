Elbistan’da Kaza, Sürücü Yaralandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada sürücünün yaralandığı bildirildi. Olay, Elbistan ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda gerçekleşti. E.Y. (20) yönetimindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halinde bulunan bir araca çarptı.

ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, kazaya karışan otomobillerde önemli maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin seyir halindeyken yol dışına çıkarak kaza yaptığı anı gösteriyor.