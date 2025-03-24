Elbistan’da Motosiklet Yangını Paniğe Yol Açtı

MOTOSEKLET YANGINI PANİK YARATTI

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir binanın girişine bırakılan motosiklet yanarak kullanılamaz duruma geldi. Yangın, Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir binanın önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, motosiklet aniden alevler içinde kaldı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşlarda paniğe yol açan yangın nedeniyle derhal itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, süratle yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda motosiklet tamamen kullanılmaz hale gelirken, binada bulunan ve panik yapanlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.