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Elbistan’da Otomobil Yangını Kontrol Altında

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobilde ani bir yangın meydana geldi. Yeşilyurt Mahallesi’nde, henüz tespit edilemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sararak büyük bir tehlike oluşturdu.

İTFAİYE MÜDAHALESİ İLE CONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almayı başardı ve yangını söndürdü. Ancak, alevlerin etkisiyle yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

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