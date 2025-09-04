Haberler

Elbistan’da Plastik Atık Toplayan Darbedildi

OLAYIN GERÇEĞİ

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çöplerden plastik atık toplayan bir birey darbe aldı. O anlara ait görüntüler cep telefonu ile kaydedildi. Olay, Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşti. Plastik ve benzeri atıkları toplayarak yaşamını sürdüren S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle O.D. isimli kişi tarafından darbedildi.

GÖRÜNTÜLERİN DETAYLARI

Kaydedilen görüntülerde, O.D.’nin S.A.’yı yumruk ve tekmelerle yere düşürdüğü net bir biçimde görüldü. Yaşanan saldırının ardından S.A.’nın şikayetçi olduğu bildirildi. Polis ekiplerinin, şüpheli O.D.’yi yakalamak için çalışmalarına başladığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

