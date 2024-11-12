Elbistan’da Rekolte Artışı Gerçekleşti

ŞEKER PANCARI HASADI BAŞLADI

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı hasadı süreci başladı. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilerin yağmurlama ve damlama sulama yöntemlerine yöneldiğini ve bu durumun rekolteyi artırdığını belirtti. Elbistan Ovası’nda yaklaşık 2 bin çiftçi, mart ve nisan aylarında toprakla buluşturduğu şeker pancarı tohumlarının büyümesiyle birlikte hasadı gerçekleştirmeye başladı. Makineler aracılığıyla hasat edilen pancarlar, kamyonlar ve traktörlerle şeker fabrikasına taşınıyor. Makinelerin ulaşamadığı alanlarda ise çiftçiler, geleneksel tarım aleti olan ‘Dirgen’ ile pancar sökümü yapıyor.

REKOLTEDEKİ ARTIŞ VE NEDENLERİ

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Elbistan’ın tarım açısından önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı. Bu yıl çiftçilerin sulama sistemlerini değiştirdiğini ifade eden Bulut, bunun rekoltede geçen yıla göre yaklaşık 100 bin ton artış sağladığını aktardı. Bulut, “Bu sene Elbistan’da 2 bin çiftçimizle 60 bin dekar alana pancar ektik. Tahmini rekoltemiz, 500 bin ton. Tabii geçen seneye göre rekoltemiz yüksek. Geçen sene 400 bin ton civarında pancar işlenmişti. Bu sene fazla olmasının nedeni, çiftçilerimizin yağmurlama ve damlama sulama sistemine geçmesidir. Geçen yıl topraklar salma suyla sulandığı için verim düşüktü. Bu sene kırsal kesimlerdeki sistemlerin verimi artırması sağladı” dedi.

ŞEKER ÜRETİMİNDEKİ BEKLENTİLER

Rekoltede yaşanan artışın, fabrikada üretilecek şeker miktarına da olumlu şekilde yansıması bekleniyor. Bulut, “Şeker pancarı rekoltemizin bu yıl yaklaşık 100 bin ton artması doğal olarak fabrikada üretilecek olan şekere de yansıyacak. Şeker üretimimiz geçen sene 40 bin tona ulaşmamıştı ama bu sene rekoltenin yüksek olmasıyla 50 bin ton civarında şeker üreteceğiz inşallah” şeklinde konuştu. Çiftçilerden Resul Gerek ise verimden memnun olduklarını ifade etti. Gerek, ürettikleri her bir şeker pancarının ağırlığını 7-8 kilo olarak belirtti.