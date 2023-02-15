Elbistan faysız yere taşınacak

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde en çok zarar gören yerlerden olan Elbistan’ın faysız yere taşınacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü. İlçede hasar büyük; deprem sonrası bir yandan arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri, diğer yanda yeni imar planı çalışmaları var. Elbistan’da bir yıl içinde fay hatlarından uzak bölgeye 20 bin konut inşa edilecek.

İkinci depremde iki bin bina yıkıldı. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Nüfusun 3’te ikisi de ilçeden ayrıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yıkılan binaların dere yatağı yani dolgu yapılan yerler olduğunu dile getirdi. “Faya yakın yerler ve yapı denetiminden önce yapılmış eski binalar yıkıldı.” ifadelerini kullanan Gürbüz, yeni binalarda ölüm olmadığını söyledi.

HEDEF YENİ BİNALARI 1 YIL İÇİNDE BİTİRMEK

Yetkililer, yeni imar planı üzerinde çalışırken Gürbüz, 1 yılda 20 bin konut inşaa edileceğini dile getirdi. Gürbüz, “Elbistan’da yaklaşık 40 bin civarında bağımsız bölümümüz var. Ağır hasarlı yapılarla beraber Elbistan’da 20 bin konutu yenilemek zorundayız.” dedi.

Yeni binaların yapılacağı yerlerin fay hatlarından uzak olacağını belirten Gürbüz, “Alt yapı imkanımızın olduğu ve kamuya ait arazilerde hem arsa hem konut üreteceğiz.” diye konuştu.