Elçin Sangu İmamoğlu’na Destek Verdi

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILAN DESTEK

X platformundaki (eski adıyla Twitter) hesabına erişim engeli getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, ünlü oyuncu Elçin Sangu’nun destek verdiği yönünde iddialar sosyal medyada hızla yayılıyor. Elçin Sangu’nun sosyal medya hesabındaki değişiklik, kamuoyunda “Elçin Sangu, İmamoğlu’na destek mi veriyor?” sorusunu gündeme getirdi. İşte bu olayın detayları ve arka planı.

ELÇİN SANGU’NUN PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Ekrem İmamoğlu’na yönelik alınan erişim engeli kararı ve yargı süreci hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Sangu, 7 Mayıs 2025’te X platformundaki hesabında “#İmamoğluYalnızDeğildir” etiketiyle dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Bu paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: “Adalet gecikir ama yolunu şaşırmaz derler… Demokrasinin temeli sarsan her şey, hepimizin geleceğini etkiler. Ben hâlâ ‘Her şey çok güzel olacak’ diyenlerdenim.”

ADLİ VE DEMOKRATİK VURGULU DESTEK

Sangu’nun bu açıklaması, hem demokrasi hem de adalet vurgusu yaparak İmamoğlu’na doğrudan destek verdiğini gösteriyor. Mesaj kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşım aldı ve büyük bir etkileşim yarattı. Elçin Sangu’nun desteği bununla da kalmadı. Oyuncu, X platformundaki profil fotoğrafını değiştirerek, Ekrem İmamoğlu’na getirilen erişim engeline tepkisini gösterdi. Bu hareket, sosyal medya kullanıcıları tarafından “sessiz ama güçlü bir destek” olarak değerlendirildi.

SONUÇ VE ETKİLER

Elçin Sangu’nun imzası olan bu destek, sosyal medya üzerinde büyük yankı buldu. İmamoğlu’na verilen bu tür destek, hem sanat dünyasında hem de kamuoyunda adalet ve demokrasi konusundaki önemli tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Elçin Sangu’nun bu paylaşımı, sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye ulaşarak, toplumsal bir dayanışma mesajı niteliği taşıyor.