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Eldak, Deprem Hazırlıklarını Hızlandırdı

DEPREM HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK), muhtemel bir depreme karşı hazırlıklarını devam ettiriyor. Kulüp, depremin yaklaşmakta olduğunu ifade ederek harekete geçme gerekliliğine dikkat çekiyor. ELDAK, olası deprem riski ile baş edebilmek için hazırlıklarını hızlandırıyor. Kıyafet, ekipman ve eğitim konularındaki eksiklikleri gidermek için çeşitli çalışmalar yürüten ekip, yeterli desteği alamadığını belirtiyor.

DESTEK GEREKEN BİR KONUDUR

ELDAK Başkanı Murat Bahçeci, afet sonrası yapılan yardımların önemli olduğunu belirtirken, asıl desteğin felaket yaşanmadan verilmesi gerektiğini vurguluyor. Bahçeci, “Afet olmadan önce herkes sessiz, ancak sonrasında büyük tepkiler ve yardımlar geliyor. Oysa iş işten geçmiş oluyor” dedi. Ayrıca gönüllü faaliyetlere olan ilginin düşük olduğunu ifade eden Bahçeci, halkı ve iş insanlarını destek olmaya çağırdı. Yerel yönetimlerden de maddi katkı beklediklerini kaydetti.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK HEDEFİ

ELDAK ekibi, “Deprem kapıda, geç kalmadan harekete geçelim” diyerek farkındalık yaratmayı amaçladıklarını aktarıyor. Hazırlık sürecinin önemini vurgulayan ekip, bu konuda toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor.

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