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Eldeki Başarılar Minikler Güreşte Anlaşıldı

SPORCULARIN BAŞARILARI

Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Elazığlı sporcular dikkat çekici başarılar elde etti. Şampiyona, 17-19 Haziran tarihleri arasında Sivas’da yapıldı. 5 bin sporcunun katıldığı bu organizasyonda, Elazığlı güreşçiler önemli derecelerla döndü.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Elazığ’dan katılan sporculardan Muhammed Abdulkadir Çelik Türkiye şampiyonu olurken, M. Hasan Hüseyin Çelik Türkiye ikinciliğini kazandı. Ayrıca, Muhammed Kerem Zengin ve Sara Savaşçı Türkiye üçüncülüğü derecelerini elde ederek şehre madalya kazandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, bu başarılar hakkında yaptığı değerlendirmede, “İlimizde modern standartlara sahip iki ayrı güreş tesisimiz bulunmakta ve güreş branşına büyük önem vermekteyiz. Elazığ’ın güreş altyapısı oldukça güçlü. Bu gücü daha da pekiştirmek amacıyla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, güreşin yaygınlaşması, kulüp sayısının artırılması ve Elazığ’dan milli takımlara daha fazla sporcu yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

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