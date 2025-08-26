Eldivas Babayiğit, kayboldu, bulundu

BABAYİĞİT’İN KAYBOLUŞU VE BULUNMA SÜRECİ

Çorum’un İskilip ilçesinde Eldivas Babayiğit (86), evinden çıktıktan sonra sırra kadem bastı ve 10 gün sonra hayatını kaybetmiş olarak bulundu. İskilip ilçesinde Sakarya Mahallesi’nde yaşayan Babayiğit, 16 Ağustos’ta ekmek almak için evinden ayrıldı. Ancak akşam saatlerine kadar geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇ

Yapılan ihbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve zabıta ekipleri kaybolan Babayiğit’i bulmak için bölgede arama çalışmaları başlattı. Bu çalışmalara Samsun, Yozgat ve Çankırı’dan gelen AFAD ekipleri de katılarak arama faaliyetlerine destek oldu. Eldivas Babayiğit’in bulunması için 115 kişilik bir ekip, 4 iz köpeği, dronlar, termal kameralar ve gece görüş sistemleri kullanarak kapsamlı arama yaptı.

ÖLÜ BULUNMASI VE SORUŞTURMA

Son olarak, Babayiğit’in cesedi bugün Uludere mevkisinde ağaçlık alanda bulundu. Jandarma ekipleri, onun cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu. Eldivas Babayiğit’in cesedi İskilip Devlet Hastanesi morguna taşındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.