Eldivas Babayiğit Kayıp, Arama Başlatıldı

KAYIP YAŞLI ADAM İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çorum’un İskilip ilçesinde, evinden çıkıp bir daha dönmeyen 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit için arama faaliyetleri başlıyor. Sakarya Mahallesi’nde ikamet eden Babayiğit, dün saat 16.00 civarında evinden ayrıldı. Akşam saatlerine gelindiğinde ailesi, kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

ÇEŞİTLİ EKİPLER BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

İhbarın ardından, polis, jandarma, AFAD ve zabıta ekipleri bölgeye yönlendirildi ve arama çalışmaları başlatıldı. Tünel mevkisinde yapılan aramalar yoğunlaştırılırken, arama-kurtarma köpeği de faaliyetlerde kullanıldı. Vatandaşların da destek verdiği bu çalışmalarda, Eldivas Babayiğit’e henüz ulaşılabilmiş değil.