Elektriğe %25 Zam Geldi

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI AÇIKLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik perakende satış fiyatlarında artış olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin tarifelere yansıtıldığı belirtildi. 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar netleşti.

MESKEN ABONELERİNE YANSIMASI

Yapılan zam sonrasında, aylık 100 kWh elektrik tüketen mesken abonelerinin faturası 259,04 TL olacak. Bu artışın tüketicilerin bütçelerini etkileyeceği öngörülüyor.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Enerji piyasasında bir diğer önemli gelişme ise doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş oldu. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatları ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise %24,2 oranında artırıldı.

YENİ TARİFELER NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR?

Hem elektrik hem de doğal gaz fiyatlarındaki yeni tarifeler, 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu düzenlemelerin enerji maliyetlerini etkileyeceği ve tüketicilerin giderlerinde artışa neden olacağı belirtiliyor.