Elektriğe %25 Zam Geldi. EPDK Tarifeleri Açıkladı

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI BELLİ OLDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik perakende satış fiyatlarında artışa gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin tarifelere yansıtıldığı belirtildi. 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar açıklandı.

ELEKTRİK FATURALARINDA YÜZDE KAÇ ARTIŞ OLACAK?

Yapılan zamlarla birlikte, aylık 100 kWh elektrik tüketen mesken abonelerinin faturaları 259,04 TL’ye yükselecek. Bu artış, elektrik fiyatlarındaki yükselişin tüketicilere nasıl yansıyacağını gösteriyor.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ORANLARI AÇIKLANDI

Öte yandan, doğal gaz fiyatlarında da önemli bir artış yaşandı. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatları ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise %24,2 oranında artırıldı. Yeni tarifeler, elektrik zammıyla aynı tarihte, 5 Nisan 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek.

ENERJİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

Yetkililer, enerji fiyatlarındaki artışın temel nedeninin küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve üretim maliyetlerindeki yükseliş olduğunu belirtiyor. Bu durum, hem elektrik hem de doğal gaz fiyatlarına doğrudan yansıyor. Tüketicilerin artan enerji maliyetlerine hazırlıklı olması gerekiyor.