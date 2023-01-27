Elektriğe indirim geldi

Sanayicilerin yüzüne güldüren haber geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı yüzde 12’lik indirimi duyurdu.

Sanayii elektriğine geçtiğimiz ay da yüzde 16’lık bir indirim uygulanmıştı. Son dönemde sanayide kullanılan doğalgaza da ciddi miktarda indirim gelmişti.

Sanayicinin yüzünü güldüren indirimler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay elektriğe gelen 16’lık indirime ilave yüzde 12’lik bir indirim daha geliyor. EPDK Başkanı Yılmaz, müjdeyi “Sanayi elektriğine yüzde 12 indirim bekliyoruz.” sözleriyle duyurdu.

Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor. kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4200 tl/mwh’den 3650 tl/mwh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat’tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz.”

Geçtiğimiz ay sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim uygulanmıştı.

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirmi gelmişti. Müjdeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış söz konusu indirimlerin 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacağı duyurulmuştu.

ENFLASYON DÜŞÜŞÜNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Hükümet tarafıdan peş peşe atılan bu indirim adımları, sanayiciyi rahatlatmasının yanı sıra üretici maliyetlerini oldukça aşağı çekecek. Bu durum haliyle enflasyonun düşüşüne önemli ölçüde katkı sunacak.