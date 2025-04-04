Elektriğe Konutlara %25, Kamuya %15 Zam Geldi. EPDK Tarifeleri Gece Yürürlüğe Girecek

ELEKTRİK ZAMLARI BU GECE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarında önemli bir artışa giderek yeni tarifeleri açıkladı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre, konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam yapıldı.

ZAM KARARININ GEREKÇESİ AÇIKLANDI

EPDK’nın yaptığı açıklamada, elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artışın zam kararının temel nedeni olduğu belirtildi. Kurum, enerji sektöründeki maliyet baskılarının fiyatlara yansıtıldığını ifade etti.

DOĞALGAZ FİYATLARINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

Aynı açıklamada, doğalgaz satış fiyatlarında da önemli artışlar olduğu kaydedildi. Sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında zam yapıldığı bildirildi. Bu artışların da enerji maliyetlerini etkilediği vurgulandı.

YENİ TARİFELER BU GECE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tüm bu zamların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi. EPDK’nın kararıyla birlikte, hem elektrik hem de doğalgaz faturalarında önemli artışlar bekleniyor. Tüketicilerin yeni tarifelere hazırlıklı olması gerekiyor.