Elektriğe Zam Geldi, Yeni Tarifeler 5 Nisan’da Başlıyor. EPDK %25 Artış Açıkladı

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI BELLİ OLDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde konut aboneleri için yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Yeni fiyatlar 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren uygulanacak.

ELEKTRİKTE ABONE GRUPLARINA GÖRE ZAM ORANLARI

EPDK’nın yaptığı açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DA ARTIŞ YAPILDI

Açıklamada, BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatlarına atıfta bulunularak, “Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.” denildi.

YENİ TARİFELER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Hem elektrik hem de doğal gaz fiyatlarındaki yeni düzenlemeler 5 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. EPDK açıklamasının sonunda, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesi kullanıldı.